Легіонер "Динамо" переходить у нову команду

Бразильський "Сан-Паулу" близький до підписання футболіста київського "Динамо" Че Че. Півзахисник підпише орендну угоду з новою командою.

Бразильський клуб вже вступив в переговори з киянами про трансфер Че Че, проте "Динамо" не бажало віддавати гравця в оренду. У "Сан-Паулу" ж не було грошей, щоб викупити контракт футболіста. Однак за останніми даними сторони все ж дійшли згоди, повідомляє Динамо від Шурика.

Че Че ФК Динамо Київ

Сам Че Че не розуміє, чому не потрапляє в стартовий склад, адже в зимове міжсезоння наставник команди Олександр Хацкевич награвав його як футболіста основного складу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Че Че перейшов в "Динамо" в червні минулого року. У 2018 році бразильський футболіст провів 15 матчів за київську команду, в яких жодного разу не вразив ворота суперника.

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