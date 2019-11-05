Легіонер "Динамо" обматюкав Михайличенка: ЗМІ дізналися нові деталі

Півзахисник "Динамо" Жерсон Родрігес вибачився перед тренерами і партнерами по команді за агресивну поведінку на лаві запасних під час матчу з "Шахтарем" у Кубку України.

Про це повідомив тележурналіст Ігор Циганик в ефірі свого проєкту "Циганик Live".

"Після матчу Родрігес вибачився перед партнерами, тренерським штабом за свою поведінку. Сказав, що більше такого не буде, такого він більше собі ніколи не дозволить. Він приймає рішення тренера і буде адекватно реагувати на всі рішення", – сказав Циганик.

Жерсон Родрігес

За словами журналіста, форварда вирішили не карати, проте якщо така поведінка з його боку повториться, підуть штрафні санкції.

"Родрігес швидко розібрався, можливо, хтось йому підказав. Він вибачився, але його попередили – якщо таке ще раз повториться, на нього чекає великий штраф. Можливо, відсторонення від команди на певний період", – додав Циганик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні було опубліковано відео з лави запасних "Динамо", на якому видно, як нападник Жерсон Родрігес сказився під час матчу з "Шахтарем" у Кубку й обматюкав Михайличенка.

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