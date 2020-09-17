Легіонер "Динамо" натякнув на те, що йде з команди

Михайло Морозов Футбол 17:26, 17.09.2020

Данський легіонер "Динамо" Міккель Дуелунд натякнув на те, що йде з київського клубу, видаливши зі своєї сторінки в Instagram інформацію про команду, за яку він виступає.

Він також відписався від офіційної сторінки "Динамо" в соціальній мережі.

Міккель Дуелунд видалив інформацію про команду, за яку зараз виступає
Instagram Міккель Дуелунда

Дуелунд поповнив склад киян влітку 2018 року, перейшовши з данського "Мідтьюланна". Всього на його рахунку 23 матчі за команду, 3 голи і 1 результативна передача. Його вартість за версією Transfermarkt становить 2 мільйони євро. У перших чотирьох поєдинках нинішнього сезону він провів на полі 6 хвилин у грі першого туру УПЛ проти "Олімпіка".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в послугах Дуелунда зацікавлений турецький "Різеспор", кольори якого захищає колишній капітан "Динамо" Микола Морозюк.

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