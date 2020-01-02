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2 січня • оновлено в 19:34
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Легіонер "Динамо" хоче розірвати контракт із київським клубом

2.5т
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Грузинський захисник "Динамо" Лука Лочошвілі, який виступає на правах оренди за словацьку "Жиліну", заявив, що хоче розірвати контракт із київським клубом.

Лука Лочошвілі

Лука Лочошвілі

Футбол24

"Ігрова практика дуже важлива, особливо, коли граєш проти сильних команд за грузинську молодіжку. Думаю, якби у мене не було такої проблеми, то я показував би гру куди краще. Що стосується зміни команди, то я чекаю відповіді за кількома варіантами. Сподіваюся, незабаром усе буде вирішено, а я розірву свій контракт із київським "Динамо", – цитує 21-річного футболіста "Динамоманія" з посиланням на 90wuti.ge.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" і бразильський "Корінтіанс" у перший день нового року досягли угоди щодо переходу футболіста "біло-синіх" Сідклея.

Пізніше з'явилися подробиці цього трансферу.

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Автор
Максим Богданов
Тег
ФК Динамо Київ
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Bogachuk Alex
Bogachuk Alex
Ща повесят ценник в 10 лямов, Ну фиг знает почему, видимо очень перспективный игрок, как Каха. Михайличенко у него же прям Лобаныч.
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