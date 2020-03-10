Іспанський форвард київського "Динамо" Фран Соль виклав у соцмережах стильне фото, зроблене в центрі столиці. Знімок викликав бурхливе обговорення серед підписників.

Легіонер динамівського клубу одягнувся по моді 90-х років – спортивний костюм adidas з емблемою у вигляді "трилисника", безрозмірна куртка і широкі штани наслідують стиль, який у народі часто називали "гопник-стайл".

Користувачі по достоїнству оцінили "повернення в минуле" у виконанні іспанського футболіста "Динамо", засипавши Соля іронічними коментарями.

"Рівний прикид, вельмишановні типчики оцінять", "Український гопник", "Ох і модний", "На стилі", "Красунчик", "Дядько, чекаємо від тебе голів так само, як і твоїх нових прикидів", – пишуть вболівальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Фран Соль перервав свою безгольову серію в матчах за "Динамо". Гол у ворота "Колоса" став для іспанця першим з 25 лютого 2019 року. Після цього у 27-річного нападника була 496-хвилинна серія без забитих м'ячів.

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