Легіонер "Десни": не очікував, що російська мова переважає в Україні

Естонський легіонер чернігівської "Десни" Йонас Тамм зізнався, що був здивований популярності російської мови в Україні.

В інтерв'ю журналу "Футболу" 28-річний захисник назвав такий стан справ дивним.

"Коли тільки приїхав до Чернігова, не міг зрозуміти, чому не чую українську мову. На місці виявилося, що більшість говорить російською. Звичайно, це трохи дивно. Не чекав, що російська мова переважає в Україні через стільки років після розпаду СРСР", – підкреслив Тамм.

Він зазначив, що в "Десні" лише кілька людей говорять англійською. "Будковський. І ще кілька молодих хлопців. Дуже-дуже мало. О, Рябоконя (тренер "Десни" – ред.) забув! Він теж резюмував", – резюмував естонець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, форвард донецького "Шахтар" Жуніор Мораес залишив зворушливий пост українською мовою.