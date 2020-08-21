Легенду збірної Росії з футболу звинуватили в замаху на вбивство

Легендарного гравця збірної Росії Романа Широкова звинуватили в замаху на вбивство після того, як він ударив суддю Микиту Данченкова на аматорському турнірі.

"Ми прийшли до твердого переконання, що в цьому разі кваліфікувати дії Широкова слід як замах на вбивство з хуліганських спонукань. Тому що інакше як спробою вбивства не назвати удар футболіста страшної сили, який, так би мовити, може просто голову розбити на частини, удар по голові. Слава богу, що наш арбітр зміг прикритися рукою", – цитує слова адвоката арбітра видання "Чемпіонат".

Він вважає, що Широков може бути засуджений до десяти років в'язниці.

"Ми кваліфікували дії Романа Широкова як замах на вбивство. І також адміністративна відповідальність має бути: за образу та хуліганство. Стаття дуже велика і серйозна. 105-та стаття через 30-ту – замах на вбивство. Реально не може такого бути, але взагалі – покарання від 20 років. Реально це може бути 10 років, з урахуванням того, що раніше він не був судимий. Хоча у нього дуже поганий послужний список у плані хуліганства", – додав адвокат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, суд змінив вирок у справі російських футболістів Олександра Кокоріна і Павла Мамаєва, які відсиділи у в'язниці.