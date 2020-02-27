Легенду "Ювентуса" не хотіли пускати в Росію через коронавірус

Легенда "Ювентуса" Алессандро Дель П'єро зіткнувся з труднощами при отриманні російської візи через коронавірус, який поширився в Італії.

Як повідомляє видання Чемпіонат, обидва Генеральних консульства РФ знаходяться на півночі країни, в Мілані та Генуї, тому йому довелося вилетіти з Лос-Анджелеса в Єреван, щоб отримати дозвіл на відвідування Росії у столиці Вірменії.

Алессандро Дель П'єро

Варто відзначити, що задумка Дель П'єро спрацювала. Йому вже вдалося вилетіти з Єревана в Москву.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через спалах коронавірусу в Італії були скасовані декілька матчів чемпіонату країни з футболу, а поєдинок Ліги Європи "Інтер" – "Лудогорець" пройде без глядачів.

Гендиректор київського "Динамо" Резо Чохонелідзе, який зараз знаходиться в Мілані, розповів про панічні настрої на Апеннінському півострові у зв'язку з епідемією.

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