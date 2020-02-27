Головна Новини
27 лютого • оновлено в 14:16
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Легенду "Ювентуса" не хотіли пускати в Росію через коронавірус

1.3т
Читати матеріал російською

Легенда "Ювентуса" Алессандро Дель П'єро зіткнувся з труднощами при отриманні російської візи через коронавірус, який поширився в Італії.

Як повідомляє видання Чемпіонат, обидва Генеральних консульства РФ знаходяться на півночі країни, в Мілані та Генуї, тому йому довелося вилетіти з Лос-Анджелеса в Єреван, щоб отримати дозвіл на відвідування Росії у столиці Вірменії.

Алессандро Дель П'єро

Алессандро Дель П'єро

Варто відзначити, що задумка Дель П'єро спрацювала. Йому вже вдалося вилетіти з Єревана в Москву.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через спалах коронавірусу в Італії були скасовані декілька матчів чемпіонату країни з футболу, а поєдинок Ліги Європи "Інтер" – "Лудогорець" пройде без глядачів.

Гендиректор київського "Динамо" Резо Чохонелідзе, який зараз знаходиться в Мілані, розповів про панічні настрої на Апеннінському півострові у зв'язку з епідемією.

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Особа
Алессандро Дель Пьєро
Тег
ФК Ювентус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Тейлор Фриц
VS
Кайл Эдмунд
Победа Кайла Эдмунда с форой в -1,5 гейма
1.82 Сделать ставку
Джон Изнер
VS
Томми Пол
Победа Томми Пола с форой в +1,0 гейма
1.89 Сделать ставку
Барти
VS
Мугуруса
Победа Гарбинье
2.35 Сделать ставку
Норвич
VS
Лестер
Тотал больше 3
2.08 Сделать ставку
Фортуна
VS
Герта
Инд. тотал Герты больше 1
1.68 Сделать ставку
Реал Сосьедад
VS
Вальядолид
Победа Реала Сосьедад с форой (-1)
1.84 Сделать ставку
Ним
VS
Марсель
Инд. тотал Марселя больше 1.5
2.36 Сделать ставку
Аланияспор
VS
Бешикташ
Победа Бешикташа с форой (0)
2.24 Сделать ставку
Карлсруэ
VS
Нюрнберг
Обе забьют
1.72 Сделать ставку
Тьяго Уайлд
VS
Хуан Лондеро
Победа Хуана Лондеро с форой в -3,0 гейма
1.87 Сделать ставку