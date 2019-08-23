Легенді "Спартака" поставили страшний діагноз

У відомого в минулому футболіста, а нині члена тренерського штабу академії московського "Спартака" Василя Кулькова діагностували рак.

Василь Кульков dynamo.kiev.ua

Як повідомляє пресслужба фанатського об'єднання "Фратрія", про хворобу стало відомо в липні. Лікарі поставили діагноз — плоскоклітинний рак стравоходу. Нині Кульков перебуває під наглядом медиків у профільній лікарні в Красногорську, де проходить другий етап хіміотерапії.

Кульков виступав за "Спартак" у 1989-1991 роках, а також із 1995-го по 1997 рік. У складі "червоно-білих" він став чемпіоном СРСР 1989 року. Грав у Португалії за "Бенфіку", "Порту" і російський "Зеніт". Провів 20 матчів за збірну СРСР, дебютувавши під керівництвом Валерія Лобановського. За збірну Росії зіграв 21 матч і забив п'ять голів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про страшну хворобу відомого в минулому футболіста, головного тренера "Болоньї" Сініші Михайловича, у якого діагностували лейкемію.

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