Легенди "Динамо" зіграли товариський матч в Черкасах

У Черкасах на Центральному стадіоні відбулася товариська гра між командою ветеранів київського “Динамо” та муніципального футбольного клубу “Дніпро” ( Черкаси) за підтримки кандидата в народні депутати по 194 виборчому округу від ВО “Батьківщина” Світлани Кузьмінської.

Світлана Кузьмінська

Проти юних черкаських футболістів зіграли легенди київського клубу під керівництвом Андрія Біби.

Зокрема, серед зірок вітчизняного футболу черкащани мали змогу побачити гру Максима Шацьких, Юрія Калітвінцева, Олега Гусєва, Cергій Федоров, Володимир Безсонов, Олександр Заваров, Іван Яремчук, Юрій Максимов, Олексій Михайличенко та Володимира Мунтяна.

За словами Світлани Кузьмінської, така ініціатива в організації футбольних матчів в Черкасах буде продовжуватися й надалі.

- Одним із пунктів моєї програми є реалізації плану із перетворення Черкас у спортивну столицю України. Такі матчі є хорошим прикладом для молоді, що необхідно займатися спортом. Тому я думаю, що вже у якості народного депутата буду максимально сприяти тому, щоб на Центральному стадіоні Черкас відбувалися матчi за участі легендарних футбольних команд. На цей раз до Черкас приїхало “Динамо", - відзначила Світлана Кузьмінська.

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