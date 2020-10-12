Легенди "Динамо" відкрили стадіон в Українці. Відео

Легендарні гравці "Динамо" взяли участь у відкритті футбольного стадіону в місті Українка, яке розташоване в Київській області.

На нове поле, покриття якого було виготовлено в Нідерландах, вийшли такі знамениті ветерани киян, як Володимир Безсонов та Олександр Заваров. Вони зіграли товариський матч зі збірною міста та закінчили його внічию 2:2.

"Це правильно робиться, щоб молодь відірвати від вулиць, змусити її займатися спортом. На мій подив, навіть не очікував, що тут може бути таке поле, як справжнє. Браво, браво керівнику. Чесно", – сказав Заваров у коментарі "Подробицям-ТВ".

Відзначається, що весь проєкт спорткомплексу, який хочуть побудувати на березі Дніпра, коштує 22 мільйони гривень. Для його реалізації будуть використовуватися гроші з міського бюджету.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 33 роки тому легендарна команда "Динамо" увосьме в історії завоювала кубок СРСР.