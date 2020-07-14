Легендарний український футбольний клуб отримав трансферний бан від УАФ, – ЗМІ

Українська асоціація футболу (УАФ) заборонила футбольному клубу "Карпати" реєструвати нових гравців через заборгованість львів'ян перед своїм колишнім гравцем Кевіном Мендесом, повідомляє Meta Ratings.

Трансферний бан діятиме впродовж трьох повних і послідовних заявочних періодів.

24-річний уругвайський півзахисник грав за львівський клуб із літа 2018 року по літо 2019-го.

Нагадаємо, що "Карпати" були засновані в 1963 році. Це єдиний клуб за всю історію Кубка СРСР, що виграв трофей, виступаючи не у вищій лізі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 липня Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (КДК УАФ) виключив ФК "Карпати" з української Прем'єр-ліги сезону 2019/20 за повторну неявку на матч чемпіонату.