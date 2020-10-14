Легендарний футболіст збірної України став тренером в московському "Динамо"

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Футбол
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Андрій Воронін

Легендарний футболіст збірної України Андрій Воронін увійшов до тренерського штабу московського "Динамо".

Як повідомляє пресслужба російського клубу, українець буде працювати разом з новим головним тренером – Сандро Шварцем. Контракт з 41-річним німецьким фахівцем укладений до кінця сезону-2021/22.

Воронін виступав за московське "Динамо" в 2010-2014 роках. Шварц працював в "Майнці" з 2017 по 2019 рік. У листопаді минулого року він був звільнений з клубу після того, як "Майнц" набрав 9 очок в 11 матчах.

"Динамо" займає 6-е місце в турнірній таблиці РПЛ після 10 турів, набравши 17 очок.

Раніше Воронін зізнався, що хотів би попрацювати в московському "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку року в Росії фінальний поєдинок турніру "Кубок легенд", в якому в складі Міжнародної команди зірок футболу грав ексфорвард збірної України Андрій Воронін, закінчився скандалом.

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