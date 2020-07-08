Легендарний турецький футболіст забив гол і встановив унікальне досягнення

Легендарний турецький півзахисник Емре Белезоглу відзначився голом за "Фенербахче" в матчі 31-го туру місцевої Суперліги і став першим футболістом в історії чемпіонату, який забивав у чотирьох різних десятиліттях.

Першим клубом у професійній кар'єрі Емре був "Галатасарай", за який він виступав в сезонах 1996/97-2000/01, забивши 13 голів у Суперлізі. Він повернувся в турецький чемпіонат у сезоні 2008/09, перейшовши в "Фенербахче", а влітку 2015 року пішов у "Башакшехір", де провів чотири сезони, перш ніж знову стати гравцем "Фенербахче".

Емре Белезоглу став першим футболістом в чемпіонаті Туреччини, який забивав голи в чотирьох десятиліттях Twitter OptaCan

Гол у ворота "Генчлербірлігі" приніс його команді нічию, став його першим у 2020 році і дозволив встановити унікальне досягнення – Емре забивав у 1990-х, 2000-х, 2010-х і 2020-х роках. Всього на його рахунку 384 матчі в Суперлізі, в яких він забив 51 гол і віддав 52 результативні передачі.

Футболіст також виступав у провідних європейських чемпіонатах – в Італії за "Інтер", в Іспанії за "Атлетіко" і в Англії за "Ньюкасл". У вересні йому виповниться 40 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексгравець ЦСКА і "Мілана" Кейсуке Хонда встановив унікальне досягнення в світовому футболі.