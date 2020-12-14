Легендарний тренер "Ліверпуля", який ледь не очолив "Динамо", помер у 73 роки

Знаменитий французький тренер Жерар Ульє помер в ніч з неділі, 13 грудня, на понеділок, 14 грудня, у віці 73 років.

Як повідомляє видання SportBible, три тижні тому йому зробили операцію з видалення аневризма аорти. Ульє повернувся додому з лікарні в неділю, 13 грудня, а вже вночі йому стало погано, і його не змогли врятувати.

Француз відомий завдяки роботі з "Ліверпулем" і "Ліоном". З англійським клубом він виграв усі можливі кубкові турніри в сезоні 2000/01. Йому підкорилися Кубок Англії, англійської ліги та УЄФА, Суперкубки Англії та УЄФА. З "Ліоном" він двічі завоював титул чемпіона Франції в сезонах 2005/06 і 2006/07.

Нагадаємо, що влітку 2007 року президент "Динамо" Ігор Суркіс розповів, що підписав контракт з Ульє, але через проблеми зі спиною той вирішив відмовитися від цієї посади за п'ять днів до виходу на роботу і зайняв посаду в Федерації футболу Франції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, помер тренер Алехандро Сабелья, який вивів збірну Аргентини в фінал чемпіонату світу з футболу 2014 року.