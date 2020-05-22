Колишній нападаючий "Зеніту" Павло Погребняк, який зараз виступає за "Урал", здав позитивний тест на коронавірус.

"За результатами загальнокомандного тестування на COVID-19, було виявлено наявність коронавірусної інфекції в організмі нападника "Уралу" Павла Погребняка. Його тест, який був повторно досліджений в регіональному підрозділі Росспоживнагляду, дав позитивний результат. Відзначимо, що захворювання у Павла Погребняка протікає в легкій формі. Його здоров'ю нічого не загрожує", – написано на офіційному сайті команди нападника.

Павло Погребняк у складі "Зеніту"

Відзначається, що в інших гравців і персоналу "Уралу" коронавірус виявлено не було.

Нагадаємо, що в складі "Зеніту" Погребняк став переможцем Кубка УЄФА 2007/08, забивши 10 голів і завоювавши звання найкращого бомбардира турніру разом з італійцем Лукою Тоні. У Суперкубку УЄФА 2008, в якому пітерці виграли у "Манчестер Юнайтед" з рахунком 2:1, він відзначився одним з голів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному з найтитулованіших клубів Європи зафіксовано масове зараження коронавірусом.