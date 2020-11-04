Легендарний Марадона переніс операцію на головному мозку

Легендарний футболіст Дієго Марадона, якому в п'ятницю, 30 жовтня, виповнилося 60 років, успішно переніс операцію на головному мозку.

Як повідомляє видання Sky News, аргентинцеві видалили так звану субдуральну гематому – згусток крові, який може утворитися між мембраною та мозком після травм голови легкої і середньої тяжкості.

Спочатку Марадона був госпіталізований в понеділок, 2 листопада, в якості превентивного заходу. Тоді йому діагностували зневоднення й анемію, однак пізніше його перевезли в іншу клініку, де і зробили операцію.

Особистий лікар ексфутболіста Леопольдо Луке також заявив, що поява тромбу могла стати причиною недавнього інциденту, але сам Дієго не пам'ятає, щоб з ним сталося щось подібне.

Відзначимо, що зараз Марадона працює тренером команди "Хімнасія і Есгріма" з Ла-Плати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше операцію на серці переніс легендарний актор і переможець конкурсу "Містер Олімпія" Арнольд Шварценеггер.