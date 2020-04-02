Легендарний гравець "Реала" помер від коронавірусу

Легендарний футболіст мадридського "Реала" Грегоріо Беніто помер від коронавірусу в Іспанії. Йому було 73 роки.

Як повідомляє видання Marca, захисник виступав за команду з 1969 по 1982 рік, взявши участь у 420 офіційних матчах. Він допоміг "Реалу" завоювати 11 трофеїв – шість чемпіонських і п'ять перемог в кубку країни.

Грегоріо Беніто La Voz de Galicia

Беніто запам'ятався уболівальникам як сильний і невтомний футболіст з пишними вусами. На його рахунку всього три голи за професійну кар'єру, але його внесок в оборонну гру команди не можна недооцінювати.

Відзначається, що спорт був у його крові з самого дитинства. У шкільні часи Беніто став чемпіоном Іспанії з метання списа у своїй віковій категорії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 березня екстренер каталонського "Еспаньола" Беніто Жоанет помер від коронавірусу.

Також від COVID-19 помер колишній президент мадридського "Реала" Лоренцо Санс.

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