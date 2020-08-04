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Легендарний голкіпер "Реала" оголосив про завершення кар'єри

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
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Ікер Касільяс

Легенда "Реала" Ікер Касільяс оголосив про завершення кар'єри.

Легендарний голкіпер "Реала" Ікер Касільяс оголосив про завершення кар'єри у віці 39 років.

"Важливим є шлях, по якому ви йдете, і люди, які супроводжують вас, а не пункт призначення, до якого ви прагнете. Я думаю, що можу без вагань сказати, що це був шлях і пункт призначення мрії", – написав знаменитий воротар на своїй сторінці в Twitter.

Ікер Касільяс оголосив про завершення кар'єри

Ікер Касільяс оголосив про завершення кар'єри Twitter Ікера Касільяса

Він потрапив в академію "Реала" у віці дев'яти років. За час своєї професійної кар'єри на "Сантьяго Бернабеу" Касільяс провів за команду 16 сезонів, зіграв у 725 матчах, 264 з яких він відстояв на нуль. На його рахунку три перемоги в Лізі чемпіонів і п'ять титулів чемпіона Іспанії. Ікер також допоміг збірній Іспанії виграти два чемпіонати Європи (2008 і 2012) і чемпіонат світу у 2010 році.

У 2015-му Касільяс перейшов у "Порту", за який він виступав до квітня 2019 року, поки у нього не стався інфаркт міокарда під час одного з тренувань команди. Протягом останнього року він був членом тренерського штабу португальського клубу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше про завершення кар'єри оголосив знаменитий гравець збірної України Марко Девіч.

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