Легендарний гол Реброва допоміг "Динамо" розгромити "Барселону": як це було. Відео

22 жовтня 1997 київське "Динамо" розгромило "Барселону" з рахунком 3:0 в третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Рахунок в матчі був відкритий вже на 5-й хвилині завдяки легендарному голу Сергія Реброва, який зумів переграти голкіпера каталонців Рууда Хеспа ударом практично з нульового кута. Кияни продовжили володіти ініціативою, що вилилося в друге взяття воріт у поєдинку. Юрій Максимов вдало зіграв на добиванні після того, як удар все того ж Реброва був заблокований.

У другому таймі ситуація на полі не змінилася – "Барселона" намагалася контролювати м'яч, а "Динамо" грало на контратаках. В одній з них Андрій Шевченко вийшов один на один з Хеспом, який збив українського нападника і був вилучений з поля. Через кілька хвилин киянам вдалося зняти всі питання про переможця матчу завдяки голу Юрія Калитвинцева.

У Лізі чемпіонів сезону 1997/98 підопічні Валерія Лобановського вийшли з групи з першого місця, але вилетіли на стадії чвертьфіналу, програвши туринському "Ювентусу" із загальним рахунком 2:5.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 жовтня 1975 року "Динамо" сенсаційно обіграло "Баварію" і завоювало Суперкубок Європи.