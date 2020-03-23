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23 березня • оновлено в 23:00
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Легендарний футбольний тренер заразився на коронавірус

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Легендарний турецький тренер Фатіх Терім, який зараз працює в "Галатасараї", здав позитивний тест на коронавірус.

"Тест на коронавірус, зроблений мені сьогодні, показав позитивний результат. Не варто турбуватися про моє здоров'я, я перебуваю в надійних руках", – написав Терім у себе в Twitter.

Фатіх Терім

Фатіх Терім

Нагадаємо, що в першу чергу 66-річний фахівець відомий завдяки тренерській роботі в "Галатасараї" та збірній Туреччини. Він вісім разів приводив свою команду до перемоги в чемпіонаті Туреччини, тричі вигравав кубок країни і один раз – Кубок УЄФА в сезоні 1999/00. Крім того, у 2008 році збірна Туреччини під його керівництвом завоювала "бронзу" на чемпіонаті Європи з футболу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер лондонського "Арсеналу" Мікель Артета розповів, як переміг коронавірус.

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Читайте всі новини по темі "чемпіонат Туреччини" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
чемпіонат Туреччини Коронавірус
Теги
Галатасарай Стамбул збірна Туреччини з футболу
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