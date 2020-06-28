Легендарний футбольний тренер помер від коронавiрусу

Колишній тренер збірної Сербії і Чорногорії Ілія Петкович, який очолював національну команду з 2003 по 2006 рік, помер на 75-му році життя від ускладнень, викликаних коронавирусною інфекцією.

Як повідомляє novosti.rs, Петкович в понеділок був госпіталізований в клінічний центр Сербії через виразку дванадцятипалої кишки, пізніше здавши позитивний тест на COVID-19.

Легендарний тренер в стабільному стані був переведений в спеціалізовану інфекційну лікарню Белграда, проте раптово йому стало гірше і почалася внутрішня кровотеча. У фахівця стали відмовляти легені і серце. Лікарі підключили пацієнта до ШВЛ, проте врятувати життя не змогли.

Як гравець, Петкович був членом ОФК "Белград", ставши однією з найбільших легенд клубу. Там же він почав свою тренерську кар'єру. За майже три десятиліття довгої роботи він очолював безліч клубів, серед яких швейцарський "Серветт", грецький "Аріс", китайські "Шанхай Шеньхуа" і "Сичуань", катарський "Аль-Ахлі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні заслужений тренер України з біатлону, суддя міжнародної та національної категорії з біатлону, майстер спорту СРСР з біатлону, чемпіон і призер СРСР, Олександр Тимофєєв помер на 70-му році життя.