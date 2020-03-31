Легендарний футболіст перебуває в критичному стані через коронавірус

Легендарний голкіпер збірної Туреччини Рюшту Речбер потрапив до лікарні після позитивного тесту на коронавірус і перебуває в критичному стані.

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"Ми відвезли мого чоловіка Рюшту в лікарню після позитивного тесту на коронавірус. Спочатку все було нормально, але потім симптоми почали стрімко посилюватися. Це критичний період. Хай допоможе Бог усім хворим, зокрема й моєму чоловікові", – цитує слова його дружини видання The Guardian.

Рюшту Речбер Goal

46-річний ексфутболіст є рекордсменом за кількістю матчів за турецьку збірну, провівши в її складі 120 поєдинків. Разом із національною командою він дійшов до півфіналу чемпіонату світу 2002 року. Протягом клубної кар'єри він захищав кольори "Фенербахче", "Барселони" та "Бешикташа".

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