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31 березня • оновлено в 13:34
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Легендарний футболіст перебуває в критичному стані через коронавірус

4.1т
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Легендарний голкіпер збірної Туреччини Рюшту Речбер потрапив до лікарні після позитивного тесту на коронавірус і перебуває в критичному стані.

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"Ми відвезли мого чоловіка Рюшту в лікарню після позитивного тесту на коронавірус. Спочатку все було нормально, але потім симптоми почали стрімко посилюватися. Це критичний період. Хай допоможе Бог усім хворим, зокрема й моєму чоловікові", – цитує слова його дружини видання The Guardian.

Рюшту Речбер

Рюшту Речбер

Goal

46-річний ексфутболіст є рекордсменом за кількістю матчів за турецьку збірну, провівши в її складі 120 поєдинків. Разом із національною командою він дійшов до півфіналу чемпіонату світу 2002 року. Протягом клубної кар'єри він захищав кольори "Фенербахче", "Барселони" та "Бешикташа".

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий футбольний тренер Беніто Жоанет помер від коронавірусу в Іспанії.

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Тема
Коронавірус
Теги
збірна Туреччини з футболу Бешикташ Стамбул Фенербахче Стамбул ФК Барселона
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