Легендарний футболіст стане тренером суперника України на Євро-2020 – ЗМІ

Легендарний Франк де Бур стане новим тренером збірної Нідерландів після того, як Рональд Куман пішов у "Барселону".

Як повідомляє видання DutchNews, він буде керувати національною командою до середини 2022 року. Угода з Де Буром може бути продовжена в разі успішного виступу на чемпіонаті Європи-2020, який відбудеться влітку 2021 року. Легендарний гравець збірної Нідерландів був одним з трьох претендентів на цей пост. Інші два – екстренер "Барселони" Франк Райкард і наставник леверкузенського "Баєра" Петер Бош – відмовилися очолити національну команду.

Відзначимо, що Де Бур є триразовим бронзовим призером чемпіонатів Європи (у 1992-му, 2000-му та 2004-му) у складі збірної Нідерландів, а на клубному рівні він успішно виступав за "Аякс" і "Барселону". У клубі з Амстердама фахівець і почав свою тренерську кар'єру, а потім недовгий час працював із "Інтером", "Крістал Пелас" та "Атлантою Юнайтед".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Євро-2020 збірна України зіграє в одній групі з Нідерландами, Австрією і переможцем плей-оф шляху D або Румунією. УЄФА опублікував новий розклад збірної України на Євро-2020.