Легендарний футболіст "Шахтаря" помер в Росії

Максим Богданов Футбол 20:09, 9.07.2020 Оновлено: 20:09, 9.07.2020

Легендарний футболіст донецького "Шахтаря" і колишній тренер збірної СРСР з футболу Володимир Сальков помер в Росії на 84-му році життя.

Помер Володимир Сальков
Twitter ЦСКА

Сальков в складі донецького клубу провів 10 років і двічі завоював Кубок СРСР, граючи на позиції захисника. За "оранжево-чорних" зіграв 231 матч, в яких забив 3 голи. Крім "Шахтаря" Сальков також захищав кольори клубу "Крилья Совєтов".

Володимир Сальков
novostivolgograda.ru

Після завершення кар'єри футболіста, працював головним тренером у "Шахтарі". При ньому команда стала володарем Кубка України 1995. У листопаді 1995 став тренером олімпійської збірної Росії. У 2000-2001 очолював збірну Узбекистану.

Працював спортивним директором клубу ЦСКА (Москва) (2003-2007).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше легендарний футболіст київського "Динамо" Володимир Трошкін помер у віці 72-х років.

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