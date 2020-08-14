Легендарний футболіст "Шахтаря" офіційно перейшов в англійський топклуб

Легендарний футболіст "Шахтаря" Вілліан перейшов у лондонський "Арсенал" на правах вільного агента.

Як повідомляється на офіційному сайті "канонірів", бразильський півзахисник, який протягом останніх семи років виступав за "Челсі", підписав трирічний контракт. У новому клубі він гратиме під 12-м номером.

Вілліан став гравцем "Арсеналу" Офіційний сайт ФК "Арсенал"

У складі "синіх" Вілліан виграв два чемпіонських титули англійської Прем'єр-ліги, Кубок Англії та Лігу Європи. Він провів 339 матчів за "Челсі", забив 63 голи і віддав 56 результативних передач.

Нагадаємо, що бразилець протягом шести років виступав за донецький "Шахтар", вигравши з "гірниками" чотири чемпіонати України, по три Кубка і Суперкубка України та Кубок УЄФА 2008/09.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Арсенал" завоював Кубок Англії, зробивши камбек у фінальному матчі проти "Челсі".