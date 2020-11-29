Легендарний футболіст помер від рідкісної хвороби

Колишній півзахисник збірної Сенегалу і "Фулхема" Папа Буба Діоп помер у віці 42 років, повідомляє Mirror. У Діопа була діагностована хвороба Шарко – Марі – Тута (ШМТ) або спадкова моторно-сенсорна нейропатія.

При цій хворобі хворі страждають від слабкості та атрофії м'язів дистальних відділів кінцівок, деформації стоп і кистей, у них спостерігається зниження сухожильних рефлексів, зміна ходи, втрата чутливості в кінцівках.

Діоп став світовою знаменитістю на чемпіонаті світу 2002 року, коли забив збірній Франції і вибив її з турніру, а Сенегал дістався до 1/4 фіналу.

Діоп грав у складі англійських "Фулхема", "Портсмута" і "Вест Хема", а також грецького АЕКа. Останнім клубом Діопа став "Бірмінгем Сіті", з якого той пішов в 2013 році.

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