Легендарний чемпіон світу з футболу заразився коронавірусом

Чемпіон світу-2010 і дворазовий чемпіон Європи (2008, 2012) у складі збірної Іспанії Хаві заразився COVID-19.

Про це повідомив сам 40-річний ексфутболіст, який очолює нині катарський клуб "Аль-Садда".

"Кілька днів тому я здав позитивний тест на коронавірус. На щастя, я добре почуваюся, але мені доведеться перебувати в ізоляції, поки я не позбудуся вірусу. Коли мені дозволять, я з радістю повернуся до своїх обов'язків", – повідомив Хаві.

Хаві підхопив COVID-19 Twitter Аль-Садда

На 25 липня у "Аль-Садда" запланувати матч проти "Аль-Хора" в чемпіонаті країни. Цей поєдинок повинен стати першим після відновлення сезону, перерваного в березні через пандемію коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Федерації футболу Болівії Сесар Луїс Салінас помер від ускладнень, викликаних коронавірусом, у віці 58 років.