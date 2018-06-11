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Легенда збірної України покинув "Динамо"

1.8тЧитати новину російською

Капітан збірної України з футболу 36-річний Руслан Ротань в майбутньому сезоні не буде захищати кольори київського "Динамо". Легендарний півзахисник, на рахунку якого 100 поєдинків у футболці національної команди, вже почав підшукувати собі новий клуб.

Контракт Ротаня з киянами був розрахований до кінця нинішнього сезону. Як повідомляє "Динамо" Київ від Шурика, сторони прийняли рішення не продовжувати співпрацю. Таким чином, в даний момент півзахисник є вільним агентом.

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При цьому завершувати кар'єру футболіст не планує. "Про завершення кар'єри Руслан не оголошував. Шукаємо йому гідний клуб", - повідомив агент футболіста В'ячеслав Заховайло.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" офіційно оголосило про першу покупку в літнє трансферне вікно.

Особа
Руслан Ротань
Об'єкт
ФК Динамо Київ
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