Легенда збірної Росії з футболу побив суддю на аматорському турнірі

Легендарний російський футболіст Роман Широков побив суддю на аматорському турнірі "Московський кубок селебріті".

Як повідомляє Sports.ru, екскапітан збірної Росії, який виступає за збірну "Матч ТВ", підвів свою команду в чвертьфіналі змагання. Він вийшов один на один з голкіпером, але його прорив був зупинений захисником. Широков чекав на призначення пенальті, проте арбітр Микита Данченко вирішив, що захисник чисто вибив м'яч.

Це сильно розлютило колишнього гравця "Зеніту", який почав нецензурно висловлюватися на адресу судді і попередив, що вдарить його, якщо він покаже йому червону картку. Рефері не послухався й одразу ж отримав удар кулаком в обличчя, а потім ногою в живіт.

Суддівська бригада покинула поле після інциденту, а поєдинок був перерваний. Данченкову знадобилася швидка допомога. Арбітр зняв побої і планує звернутися в поліцію.

Арбітр Данченко після нападу Широкова Sports.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський арбітр вдарив футболіста в обличчя і спровокував бійку.