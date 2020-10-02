Легенда "Ювентуса" назвав додаткові труднощі матчів із "Динамо"

Легендарний футболіст туринського "Ювентуса" Павел Недвед високо оцінив нинішній рівень київського "Динамо", з яким італійці зіграють на груповому етапі Ліги чемпіонів.

За словами нинішнього віцепрезидента "Старої сеньйори", у підопічних Андреа Пірло можуть виникнути труднощі під час поїздки на виїзний матч до столиці України.

"Динамо" – це дуже хороша і непроста команда з досвідченим тренером Мірчею Луческу. Він увійшов в історію донецького "Шахтаря". До того ж, якщо нам доведеться їхати до Києва взимку, це може вилитися в додаткові труднощі", – цитує Недведа Jmania.it.

Він додав, що чекає непростих ігор на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент київського "Динамо" Ігор Суркіс позитивно оцінив результати жеребкування Ліги чемпіонів для своєї команди.