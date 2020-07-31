Легенда світового футболу Рівалдо оцінив прихід Луческу в "Динамо"

Легендарний бразильський футболіст Рівалдо позитивно оцінив рішення київського "Динамо" запросити на пост наставника команди Мірчу Луческу.

На думку ексзірки "Барселони" і національної збірної, володаря "Золотого м'яча" 1999 року, немає нічого поганого в тому, що колишній тренер "Шахтаря" прийняв пропозицію найлютішого ворога "гірників".

"Я вважаю, що професійний гравець або тренер не повинен відмовлятися від цікавих пропозицій. Хоча є, звичайно, особливі випадки. Я думаю, Луческу може почати нову еру в київському "Динамо", включно з можливістю залучення бразильських гравців, як це було в "Шахтарі". Наприклад, Луан із "Корінтіанса" або Евертон Чеболінья з "Греміо" були б відмінними трансферами. Хоча не впевнений, що вони легко адаптуються до зими в Україні", – наводить слова Рівалдо Adevarul.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Мірчу Луческу було презентовано як нового тренера "Динамо". Крім того, румунський фахівець представив своїх помічників.