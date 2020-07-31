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Легенда світового футболу Рівалдо оцінив прихід Луческу в "Динамо"

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Футбол
1,4 т.
Мірча Луческу

Мірча Луческу раніше 12 років тренував "Шахтар". ФК Динамо

Легендарний бразильський футболіст Рівалдо позитивно оцінив рішення київського "Динамо" запросити на пост наставника команди Мірчу Луческу.

На думку ексзірки "Барселони" і національної збірної, володаря "Золотого м'яча" 1999 року, немає нічого поганого в тому, що колишній тренер "Шахтаря" прийняв пропозицію найлютішого ворога "гірників".

"Я вважаю, що професійний гравець або тренер не повинен відмовлятися від цікавих пропозицій. Хоча є, звичайно, особливі випадки. Я думаю, Луческу може почати нову еру в київському "Динамо", включно з можливістю залучення бразильських гравців, як це було в "Шахтарі". Наприклад, Луан із "Корінтіанса" або Евертон Чеболінья з "Греміо" були б відмінними трансферами. Хоча не впевнений, що вони легко адаптуються до зими в Україні", – наводить слова Рівалдо Adevarul.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Мірчу Луческу було презентовано як нового тренера "Динамо". Крім того, румунський фахівець представив своїх помічників.

ФК Динамо КиївМірча Луческу
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