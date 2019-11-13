Легенда футболу оголосив про гучне повернення в "Барселону"

Колись відомий бразильський форвард "Барселони" Роналдіньо оголосив про повернення в каталонський клуб у своєму Instagram-акаунті.

Роналдіньо

"Я знову вдома. Вдячний Богу за відданість і повагу. Тут завжди неймовірна енергія. Зустрівся з президентом. Скоро ми оголосимо новини", – написав спортсмен.

Варто зауважити, що поки незрозуміло, яку посаду в клубі обійматиме легендарний футболіст.

Роналдіньо у своїй кар'єрі провів за "Барселону" 207 матчів, в яких відмітився 94 голами і 71 результативною передачею.

У 2005 році Роналдіньо став володарем "Золотого м'яча" – найпрестижнішої індивідуальної нагороди у футболі. Також він є чемпіоном світу 2002 року в складі збірної Бразилії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Барселона" презентувала провокаційну футбольну форму в кольорах каталонського прапора, чим викликала звинувачення в сепаратизмі.

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