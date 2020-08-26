Легенда "Динамо" Шовковський йде в політику

Легендарний воротар "Динамо" і збірної України Олександр Шовковський буде балотуватися до Київської міської ради від партії УДАР.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко на передвиборному з'їзді організації. "Цю людину знають багато українців, він присутній тут віртуально – ось маленьке звернення від нього", – представив він Шовковського, повідомляє прес-служба УДАРу.

Сам легендарний футболіст, який не зміг особисто бути присутнім на з'їзді через підготовку збірної України до Ліги націй, зазначив, що активно стежить за змінами в місті.

Шовковський звернувся до однопартійців за допомогою відео. klichko.org

"Я, як людина активна і небайдужа, хочу приєднатися до змін у нашій столиці і у нашій країні. Я досяг успіху в спорті і налаштований на успіх у політиці. Я вдячний Віталію Володимировичу, який запропонував мені приєднатися до команди УДАРу. Я не підведу" , – сказав ексворотар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні київське "Динамо" обіграло донецький "Шахтар" в Суперкубку України в першому поєдинку Мірчі Луческу проти своєї колишньої команди.