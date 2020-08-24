Легенда "Динамо" про Луческу: за помахом палички вирішити всі проблеми не вийде

Легендарний гравець київського "Динамо" Леонід Буряк відзначив прогрес команди з приходом на тренерський пост Мірчі Луческу.

Про це він заявив, коментуючи гру "біло-синіх" в першому турі УПЛ, в якому підопічні румунського фахівця розгромили "Олімпік" (4:1). В той же час прославлений футболіст підкреслив, що Луческу та його штаб чекає багато роботи.

"Луческу – не чарівник, за помахом палички вирішити всі проблеми не вийде. Але, тим не менше, хочеться стабільності та результату. Не буду говорити, як змінилася гра. Все йде поетапно, зі своїми проблемами, позитивними емоціями, але процес пішов і є результат. Щоправда, "Динамо" зараз важко в таких іграх, як з "Шахтарем", "Зорею". Тільки в таких матчах можна щось побачити. Потихеньку треба рухатися вперед, покращувати якість гри, кондиції, визначитися зі складом", – цитує Буряка прес-служба "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент "Динамо" Ігор Суркіс зазначив, що майбутній матч з "Шахтарем" в Суперкубку України не є надважливим для його команди.