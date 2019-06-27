ГоловнаНовини
МоваЯзык
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Легенда "Динамо" приєднався до команди Зеленського

1.3тЧитати матеріал російською

Легендарний футболіст київського "Динамо" Олег Гусєв візьме участь у майстер-класі для майбутніх зірок найпопулярнішого виду спорту у світі.

Захід відбудеться в суботу, 29 червня, в Українці Київської області в рамках акції "Зе! Команди". Про це повідомляється на сторінці групи "ОБУХІВЩІНА.Інфо" у соціальній мережі Facebook.

Новини
"Шахтар" дав добро на перехід у "Динамо" ключового футболіста збірної України

Зазначимо, що раніше екс-футболіст збірної України Артем Федецький вирішив балотуватися у народні депутати від партії "Слуга народу". Крім того, під 10-м номером до списку пропрезидентської політичної сили увійшов знаменитий борець, віце-чемпіон Олімпіади-2016 Жан Беленюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський відмовився приїздити на відкриття Європейських ігор у Мінську. На церемонії був присутній президент Росії Володимир Путін.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особа
Володимир Зеленський
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
ФК Динамо Київкоманда зе
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
5
1
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
леня зе
леня зе
а почему до сих пор динамо не декоммунизировали-это же ментовской клуб созданный "совком"
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки

ads pixel