Легенда "Динамо" приєднався до команди Зеленського

Легендарний футболіст київського "Динамо" Олег Гусєв візьме участь у майстер-класі для майбутніх зірок найпопулярнішого виду спорту у світі.

Захід відбудеться в суботу, 29 червня, в Українці Київської області в рамках акції "Зе! Команди". Про це повідомляється на сторінці групи "ОБУХІВЩІНА.Інфо" у соціальній мережі Facebook.

Зазначимо, що раніше екс-футболіст збірної України Артем Федецький вирішив балотуватися у народні депутати від партії "Слуга народу". Крім того, під 10-м номером до списку пропрезидентської політичної сили увійшов знаменитий борець, віце-чемпіон Олімпіади-2016 Жан Беленюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський відмовився приїздити на відкриття Європейських ігор у Мінську. На церемонії був присутній президент Росії Володимир Путін.

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