Легенда "Динамо" назвав тактику Луческу в Суперкубку автобусом

Легендарний футболіст київського "Динамо" Йожеф Сабо розкритикував гру команди в матчі з донецьким "Шахтарем" за Суперкубок України.

Незважаючи на перемогу 3:1, колишній гравець і тренер "біло-синіх" заявив, що йому не сподобалася захисна тактика Мірчі Луческу.

"Вітаю "Динамо" з виграшем. Для молоді це потрібно, у них все попереду. Але мені такий футбол не подобається. Я люблю агресивний футбол, коли обидві команди і захищаються, і атакують, і забивають. А коли стають ці автобуси – в Європі практично ніхто так не грає. Хотілося б, щоб "Динамо" грало в хороший, активний футбол", – заявив Сабо в ефірі каналу "Футбол 1".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент київського "Динамо" Ігор Суркіс назвав головну причину перемоги своєї команди над "Шахтарем" у Суперкубку України.

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