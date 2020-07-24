Легенда "Динамо" чекає від приходу Луческу зміни на краще і видовищної гри

Олександр Чеканов Футбол 23:30, 24.07.2020

Легендарний захисник київського "Динамо" Стефан Решко спокійно поставився до призначення Мірчі Луческу новим головним тренером клубу.

За словами володаря Кубка Кубків та Суперкубка УЄФА, з приходом румунського фахівця в грі "біло-синіх" можна очікувати позитивні зміни.

"Коли дізнався новину про Луческу, то трохи здивувався. Коли приходить новий тренер, то зміни на краще у грі та емоційний сплеск завжди є. Напевно тепер щось зміниться по частині організації гри, з'являться якісь тактичні нововведення і ходи. У кожного тренера є своя родзинка. Так що будемо чекати якісної і видовищної гри, і найголовніше – позитивного результату", – цитує Решка UA-Football.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легенда київського "Динамо" Олег Блохін назвав плювком призначення Мірчі Луческу новим тренером команди.

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