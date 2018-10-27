МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Легенда "Барселони" забив курйозний гол

4.5тЧитати матеріал російською

Легендарний форвард "Барселони" Самуель Ето'о забив курйозний гол у чемпіонаті Катару. Камерунський футболіст скористався помилкою у захисті в середині першого тайму.

Ето'о обікрав воротаря суперника, обіграв його і закотив м'яч в порожні ворота. У підсумку його команда перемогла, а камерунець став автором єдиного голу в поєдинку.

Новини
"Інтер" незвичайним способом врятувався від голу, викликавши захоплення у Мессі - відеофакт

За підсумками десяти турів СК "Катар" Ето'о посідає дев'яте місце. В активі його команди три перемоги, дві нічиї та п'ять поразок. Камерунець в восьми поєдинках чемпіонату Катару забив 4 м'ячі.

Легенда "Барселони" забив курйозний гол

Нагадаємо, що Самуель Ето'о захищав кольори каталонського клубу з 2004 по 2009 рік. За "Барселону" камерунець зіграв 145 матчів, в яких забив 108 м'ячів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, захисник "Динамо" забив фантастичний гол у третьому матчі Ліги Європи.

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги