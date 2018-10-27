Легенда "Барселони" забив курйозний гол

Легендарний форвард "Барселони" Самуель Ето'о забив курйозний гол у чемпіонаті Катару. Камерунський футболіст скористався помилкою у захисті в середині першого тайму.

Ето'о обікрав воротаря суперника, обіграв його і закотив м'яч в порожні ворота. У підсумку його команда перемогла, а камерунець став автором єдиного голу в поєдинку.

За підсумками десяти турів СК "Катар" Ето'о посідає дев'яте місце. В активі його команди три перемоги, дві нічиї та п'ять поразок. Камерунець в восьми поєдинках чемпіонату Катару забив 4 м'ячі.

Нагадаємо, що Самуель Ето'о захищав кольори каталонського клубу з 2004 по 2009 рік. За "Барселону" камерунець зіграв 145 матчів, в яких забив 108 м'ячів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, захисник "Динамо" забив фантастичний гол у третьому матчі Ліги Європи.