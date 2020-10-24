Луческу замінив Родрігеса за непослух на полi – ЗМІ

Максим Іншаков Футбол 22:16, 24.10.2020 Оновлено: 22:34, 24.10.2020

Люксембуржський нападник київського "Динамо" Жерсон Родрігес був замінений у перерві матчу 7-го туру УПЛ проти "Олександрії" з-за того, що не виконав настанову головного тренера Мірчі Луческу.

За інформацією Telegram-каналу "Динамо Київ Inside", на 32-й хвилині Родрігес незважаючи на вимоги Луческу, відібрав м'яч у Циганкова перед штрафним і сам виконав удар.

Футболіст збірної Люксембургу влучив у стінку, а потім відразу отримав попередження за зрив небезпечної атаки.

Родрігес зробив кілька помилок в матчі
Telegram-каналу "Динамо Київ Inside"

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч "Динамо" – "Олександрія" завершилася з рахунком 1:0.

Єдиний гол на 1-й хвилині ударом головою забив Денис Попов. Ця перемога дозволила киянам одноосібно очолити турнірну таблицю в УПЛ.

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