Лавров розповів, як "гранд світового футболу" просив допомоги у Росії

Олександр Чеканов Футбол 18:48, 27.04.2020

Міністр внутрішніх справ Росії Сергій Лавров повідомив, що один з футбольних топ-клубів Європи нібито не зміг отримати допомогу в РФ під час пандемії коронавірусу.

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За словами дипломата, цей клуб, назву якого він не розкрив, не отримав дозвіл на закупівлю медичного обладнання в РФ.

Сергій Лавров
прес-служба МЗС РФ

"Один великий футбольний клуб Європи, один із грандів європейського і світового футболу звернувся до своїх знайомих в РФ, до одного фонду, який займається благодійністю і під час пандемії налагодив закупівлі та розповсюдження обладнання та препаратів, які необхідні для протидії коронавірусу. І коли цей футбольний клуб отримав позитивну відповідь з нашого фонду з Москви, він несподівано надіслав лист до цієї неурядової структуру, де прямо сказав: "Вибачте, але з незрозумілого роду причин така угода не здійсниться, нам не дозволили це зробити". Коли лібералізм проявляється в такого роду речах, то, напевно, він сам себе дискредитує краще, ніж будь-які критики", – цитує Лаврова "Євроспорт".

Як повідомляв OBOZREVATEL, гранд світового футболу мадридський "Реал" через карантин під час пандемії коронавірусу прийняв радикальне рішення по воротарю збірної України Андрію Луніну.

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