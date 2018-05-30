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Лаври Пореченкова не дають спокою: екс-футболіст збірної Росії засвітився зі зброєю в Сирії

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Колишній футболіст збірної Росії Роман Павлюченко потрапив у скандал з фото на військовій техніці в Сирії. Екс-нападник "Спартака" побував на російській авіабазі в Хмейміме, де зіграв у футбол з військовими.

"Це була незабутня поїздка до Сирії. Були сумніви, страх, але не пошкодував. Була мрія побачити своїми очима нашу військову техніку, потиснути руку хлопцям, які так відважно охороняють наше життя, пограти з ними в футбол. Так хочеться, щоб все це закінчилося і був мир у всьому світі ", - написав Павлюченко на своїй сторінці в Instgram, проте пізніше видалив пост.

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Проте, в Telegram-каналі "Спорт і плітки" з'явилося фото Павлюченко на броньовику. "Ще одному лаври Пореченкова не дають спокою. Футболіст Роман Павлюченко на бронемашині" Тигр "пристрілюється", - підписали знімок автори каналу.

Як повідомляв OBOZREVATEL , російському хокеїстові Олександру Овечкіну побажали смерті через підтримку режиму Володимира Путіна.

Місце
Сирія
Об'єкт
збірна Росії з футболу
Джерело
Джерело:"Євроспорт"
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