"Лаціо" можуть виключити з італійської Серії А – ЗМІ

Федерація футболу Італії (FIGC) почала розслідування відносно "Лаціо", яке може закінчитися для команди як грошовим штрафом, так і виключенням з італійської Серії А.

Як повідомляє видання Football Italia з посиланням на La Gazetto dello Sport, римський клуб запідозрили в порушенні медичного протоколу в умовах пандемії коронавірусу. УЄФА не допустив трьох футболістів "Лаціо" Чіро Іммобіле, Лукаса Лейву та Томаса Стракошу до матчів Ліги чемпіонів проти "Брюгге" (28 жовтня) та "Зеніта" (4 листопада), але негативні тести на COVID-19 дозволили їм взяти участь у поєдинку серії А проти "Торіно". Римляни перемогли туринський клуб з рахунком 4:3, а Іммобіле забив один з вирішальних голів у протистоянні.

Представники прокуратури вже провели допит президента "Лаціо" Клаудіо Лотіто та головного лікаря команди Іво Пульчіні, а також отримали результати тестів гравців перед матчами "Брюгге" – "Лаціо", "Торіно" – "Лаціо" і "Зеніт" – "Лаціо".

Рішення щодо римського клубу буде прийматися в залежності від серйозності шкоди, завданої здоров'ю футболістів, персоналу, суддів та інших професіоналів. Покарання за це порушення варіюється від грошових штрафів до переміщення команди на останнє місце в чемпіонаті або виключення з дивізіону, в якому виступає клуб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше МОЗ в Італії виступив із заявою про призупинення національної першості.