Ласі шматочки: два гравці "Шахтаря" увійшли до топ-20 унікального рейтингу

Гравці донецького "Шахтаря" Факундо Феррейра і Бернард увійшли до числа 20 футболістів, які стануть найбажанішими вільними агентами в літнє міжсезоння за версією видання Marca.

У обох легіонерів "гірників" контракти з клубом закінчуються цього літа і вони вже повідомили про те, що не мають наміру залишатися в Україні. Трансферну вартість Бернарда ресурс Transfermarkt.de оцінює в 16 мільйонів євро, Феррейри - в 7 мільйонів.

А найбільш ласим шматочком літнього міжсезоння буде нідерландський легіонер нещодавнього кривдника київського "Динамо" римського "Лаціо" Стефан де Фрей. Клуб, який його підпише цього літа, заощадить 35 мільйонів євро.

Як повідомляв "Обозреватель", у послугах Бернарда зацікавлені три бразильських топ-клуби, а Феррейра може перейти до генуезької "Сампдорії" з італійської Серії А.