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13 квітня • оновлено в 22:25
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"Ламати не вийде": Суркіс попередив нового президента УПЛ

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Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс чекає від нового глави Прем'єр-ліги, вибори якого пройдуть в нинішньому році, рівного ставлення до всіх клубів чемпіонату.

При цьому він розкритикував Томаса Грімма, який керує УПЛ в останні два роки, за його бажання нав'язати учасникам чемпіонату так званий єдиний телевізійний пул.

Ігор Суркіс

Ігор Суркіс

ФК "Динамо" Київ

"Єдиний телевізійний пул? Це повинен бути канал, який не залежить ані від Ахметова, ані від Суркіса. Це моя думка і вона, поки, не зміниться. Якщо на футбол працюватиме незалежна структура, то ми легко домовимося. Але через коліно ламати, як намагався зробити Грімм, не вийде. Я думаю, що найближчим часом створити єдиний телевізійний пул не вийде. Я бажаю новому президенту, щоб він, перш за все, вийшов з новою і цікавою програмою, а також постарався об'єднати всіх нас в одне ціле, щоб ми працювали на український футбол", – цитує Суркіса офіційний сайт "біло-синіх".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ігор Суркіс жорстко висловився на адресу керівництва Української асоціації футболу (УАФ, колишня ФФУ) через відсутність діалогу з клубами під час карантин в нашій країні.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Прем'єр-ліга України
Особа
Ігор Суркіс
Тег
ФК Динамо Київ
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