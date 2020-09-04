Ла Ліга висунула звинувачення на адресу батька Мессі

Керівництво чемпіонату Іспанії звинуватило батька й агента Ліонеля Мессі у вільній трактовці контракту з "Барселоною".

Керівний орган відповів на листа Хорхе Мессі, наполягаючи на тому, що клаусула [відступні - прим. ред.] все ще дійсна. Аргентинець може покинути клуб тільки після її виплати.

Хорхе стверджує, що дія пункту про суму викупу в 700 млн євро в контракті сина минула з кінцем минулого сезону. У заяві у відповідь Ла Ліга звинуватила батька Ліонеля в тому, що той аналізує контракт поза контекстом і у відриві від буквального сенсу написаного.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 вересня відбулася зустріч Хорхе Мессі з президентом "Барселони". Жорді Бартомеу не пiшов від займаної позиції і зажадав виплати 700 млн євро від клубу, який хоче підписати контракт із Лео.

На зустрічі, яка тривала 1,5 години, крім батька Мессі і Бартомеу, були присутні Родріго Мессі (брат Ліонеля), Хав'єр Бордас і юрист Хорхе Пекур.

Нагадаємо, що через 20 років після переходу в "Барселону", Мессі повідомив каталонському клубу про своє бажання покинути клуб, щоб грати за іншу команду в цьому сезоні.

Пізніше було опубліковано листа Лео, в якому він просить "Барселону" про розірвання контракту.

"Барселона" відреагувала на прохання Мессі розірвати контракт, зазначивши, що буде вимагати з аргентинського нападника 700 мільйонів євро за дострокове розірвання договору.