Ла Ліга висунула звинувачення на адресу батька Мессі

Керівництво чемпіонату Іспанії звинуватило батька й агента Ліонеля Мессі у вільній трактовці контракту з "Барселоною".

Керівний орган відповів на листа Хорхе Мессі, наполягаючи на тому, що клаусула [відступні - прим. ред.] все ще дійсна. Аргентинець може покинути клуб тільки після її виплати.

Хорхе стверджує, що дія пункту про суму викупу в 700 млн євро в контракті сина минула з кінцем минулого сезону. У заяві у відповідь Ла Ліга звинуватила батька Ліонеля в тому, що той аналізує контракт поза контекстом і у відриві від буквального сенсу написаного.

This is the letter that Jorge Messi just sent to LaLiga in which denies LaLiga interpretation that the € 700m buyout clause is still applicable. Jorge insists it is not applicable from the end of last season if the player decides unilaterally to leave FCB.



That 's all for now pic.twitter.com/l9AyGap8fh