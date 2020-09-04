Ла Ліга висунула звинувачення на адресу батька Мессі

Керівництво чемпіонату Іспанії звинуватило батька й агента Ліонеля Мессі у вільній трактовці контракту з "Барселоною".

Керівний орган відповів на листа Хорхе Мессі, наполягаючи на тому, що клаусула [відступні - прим. ред.] все ще дійсна. Аргентинець може покинути клуб тільки після її виплати.

Хорхе стверджує, що дія пункту про суму викупу в 700 млн євро в контракті сина минула з кінцем минулого сезону. У заяві у відповідь Ла Ліга звинуватила батька Ліонеля в тому, що той аналізує контракт поза контекстом і у відриві від буквального сенсу написаного.

This is the letter that Jorge Messi just sent to LaLiga in which denies LaLiga interpretation that the € 700m buyout clause is still applicable. Jorge insists it is not applicable from the end of last season if the player decides unilaterally to leave FCB.



That 's all for now pic.twitter.com/l9AyGap8fh - Guillem Balague (@GuillemBalague) September 4, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 вересня відбулася зустріч Хорхе Мессі з президентом "Барселони". Жорді Бартомеу не пiшов від займаної позиції і зажадав виплати 700 млн євро від клубу, який хоче підписати контракт із Лео.

На зустрічі, яка тривала 1,5 години, крім батька Мессі і Бартомеу, були присутні Родріго Мессі (брат Ліонеля), Хав'єр Бордас і юрист Хорхе Пекур.

Нагадаємо, що через 20 років після переходу в "Барселону", Мессі повідомив каталонському клубу про своє бажання покинути клуб, щоб грати за іншу команду в цьому сезоні.

Пізніше було опубліковано листа Лео, в якому він просить "Барселону" про розірвання контракту.

"Барселона" відреагувала на прохання Мессі розірвати контракт, зазначивши, що буде вимагати з аргентинського нападника 700 мільйонів євро за дострокове розірвання договору.

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