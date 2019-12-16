Ла Ліга обурилася образами на адресу Зозулі

Іспанська Ла Ліга виступила з офіційною заявою щодо образ на адресу українського нападника "Альбасете" Романа Зозулі з боку фанатів "Райо Вальєкано".

"Ла Ліга висловлює згоду з рішенням головного арбітра матчу "Райо Вальєкано" - "Альбасете" Хосе Антоніо Лопесом Тока зупинити поєдинок через серйозні образи та погрози на адресу гравця гостей Романа Зозулі. Матч був перерваний за обопільною згодою команд", – написано на офіційному сайті організації.

Роман Зозуля Футбол 24

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Керівництво Ла Ліги також додало, що "продовжує працювати над викоріненням насильства, расизму і ксенофобії з іспанського професійного футболу".

Нагадаємо, що Роман Зозуля був орендований "Райо Вальєкано" з "Бетіса" у лютому 2017 року, але через образи з боку фанатів був змушений повернутися до складу севільської команди. Влітку 2017 року українець перебрався до "Альбасете" на правах вільного агента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч між "Райо Вальєкано" і "Альбасете" був перерваний після першого тайму через агресію ультрас господарів.

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