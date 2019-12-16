Головна Новини
16 грудня • оновлено в 12:29
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Ла Ліга обурилася образами на адресу Зозулі

2.1т
Читати матеріал російською

Іспанська Ла Ліга виступила з офіційною заявою щодо образ на адресу українського нападника "Альбасете" Романа Зозулі з боку фанатів "Райо Вальєкано".

"Ла Ліга висловлює згоду з рішенням головного арбітра матчу "Райо Вальєкано" - "Альбасете" Хосе Антоніо Лопесом Тока зупинити поєдинок через серйозні образи та погрози на адресу гравця гостей Романа Зозулі. Матч був перерваний за обопільною згодою команд", – написано на офіційному сайті організації.

Роман Зозуля

Роман Зозуля

Футбол 24

Новини
Український футболіст забив приголомшливий переможний гол з 25 метрів

Керівництво Ла Ліги також додало, що "продовжує працювати над викоріненням насильства, расизму і ксенофобії з іспанського професійного футболу".

Нагадаємо, що Роман Зозуля був орендований "Райо Вальєкано" з "Бетіса" у лютому 2017 року, але через образи з боку фанатів був змушений повернутися до складу севільської команди. Влітку 2017 року українець перебрався до "Альбасете" на правах вільного агента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч між "Райо Вальєкано" і "Альбасете" був перерваний після першого тайму через агресію ультрас господарів.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Іспанії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Чемпіонат Іспанії
Особа
Роман Зозуля
Теги
Райо Вальєкано Альбасете
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
5
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Он бы еще свacтику на себя нацепил и в таком виде по Барселоне бы прошелся...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Гоняют зозулю бaндеровскую как вшивого по бане
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги