Квитки на фінал Ліги чемпіонів у Києві: де і за скільки купити

Європейський футбольний союз (УЄФА) запустив у продаж квитки на фінал Ліги чемпіонів, який відбудеться 26 травня на київському НСК "Олімпійський".

УЄФА запропонував уболівальникам тікети в семи категоріях, у яких ціни в залежності від обраних місць варіюються від 70 до 450 євро. Їх можна замовити і придбати тільки після реєстрації на офіційному сайті організації - uefa.com.

Квитки на центральні сектори "Олімпійського" стоять 450 євро, ближче до кутового прапору - 320, за воротами - 160. При цьому на нижніх і верхніх рядах за воротами квитки коштують 70 євро.

Люди на інвалідних візках, а також з обмеженими можливостями мають право придбати квиток за 70 євро. У цю ціну додатково входить ще один супроводжуючий.

Спецпропозиція для дорослих з дітьми (до 14 років) - 140 євро за 2 квитка.

Зазначимо, що одна людина має право замовити всього два квитки. Продаж тікетів триватиме рівно тиждень - з 15 по 22 березня.

Після цього власники квитків будуть обрані випадковою лотереєю, яка і визначить щасливчиків. Підсумки лотереї стануть відомі до 6 квітня.

Нагадаємо, напередодні стали відомі всі учасники чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Як повідомляв "Обозреватель", донецький "Шахтар" програв "Ромі" в матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ і вилетів з турніру.